D'Chantal Keller war bekannt zu Lëtzebuerg als Kannerbuchautorin oder als Responsabel vun der Literaturbeilag am Tageblatt. Schreiwen a liesen waren hir Passiounen an d'Lëtzebuerger Sprooch, déi se enseignéiert hat. An dunn op eemol vun engem Moment op deen aneren, war alles anescht: en Häerzinfarkt an e Schlag hunn hiert Liewen an dat vun hirer Famill komplett op d'Kopp gehäit.Haut 10 Joer méi spéit stellt d'Chantal Keller en neit Buch vir "Man muss ein Kämpfer sein" an deem se sech mat der asbl Blëtz asetzt, fir deenen ze hëllefen, déi en ähnlecht Schicksal hunn.":