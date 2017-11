D'Biografie vun der jonker, ambitiéiser Actrice ass op d'mannst genee esou spannend wéi d'Filmer, an deenen si bis ewell ënnert der Regie vu Leit wéi Andy Bausch a Pol Cruchten hiert Talent weise konnt. Dobäi kënnt en ongebremstent Temperament, dat de Spectateur verzaubert an eng Kombinatioun aus Intelligenz a Kreativitéit, déi Géigesätz op een Nenner bréngt.D'Gintaré Parulyté ass de Freides-Invité. Mir schwätzen an der Mëttesstonn iwwer d'Stéck "Tom auf dem Lande", dat si am Moment am Kapuzinertheater spillt, an iwwer hire Spagat tëscht de geographeschen an artistesche Grenzen.":