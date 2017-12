Trotz Opklärung an Sensibilisatioun ginn d'Zuele vun nei Infizéierungen och haut nach ëmmer an d'Luucht.De Patrick Wengler weess zënter bal 10 Joer, datt hien HIV-positiv ass. Um Ufank war et e Schock an dono e schwéiere Wee zeréck an d'Liewen.Haut kann de Patrick Wengler quasi nees ganz normal liewen. Zënter e puer Joer engagéiert hie sech och fir d'Opklärung an d'Hëllef fir Betraffener mat senger asbl Paticka.De Patrick Wengler ass um Welt-Aids-Dag eise Freides-Invité.":