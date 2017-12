Direkt am Januar gouf et den éischte Succès bei engem ATP-Turnéier, als 21. déi bis haut beschte Placéierung op der Tennis-Weltranglëscht an zu Wimbledon fir d'éischte Kéier an der Véierelsfinall no engem memorabele 5-Saz-Match géint de Rafael Nadal an um Enn vum Joer fir d'4. Kéier hannerteneen den Titel als Lëtzebuerger Sportler vum Joer. Mat 34 Joer war en um Top vu senger Karriär, och wann no den US Open seng Form ofgeholl huet an eng Blessure seng Saison gestoppt huet. Elo ass de Gilles Muller nees am Training a kuckt op déi nächst Saison. Wat en do wëlles huet a wéi e selwer all déi Momenter 2017 emotional erlieft huet, dat erzielt de Gilles Muller als Freides-Invité.":