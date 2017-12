Säi Beruffsliewen huet en interessante Wee zu Lëtzebuerg geholl, ëmmer erëm war de Jean-Claude Bintz bei innovative Projeten vun Ufank un derbäi. Vun de Finanzen iwwert d'Publicitéit bei d'mobil Telefonie an nach weider an trotzdeem huet hie sech och ëmmer Zäit geholl fir eng grouss Passioun: d'Musek.Zënter 15 Joer ass e mat Crossroads ënnerwee, e Projet, deen e mat 3 Kollege lancéiert huet, déi all vrun allem de Blues am Blutt hunn.Fir de Gebuertsdag komme Concerten an en DVD, deen zu Munneref opgeholl gouf. Wéi deen zustane komm ass, a wou de Wee vum Jean-Claude Bintz nach hiféiert, erzielt en eis dës Woch als Freides Invité.":