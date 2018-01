© Pierre Weber

Et ass dat natierlechst Instrument, dat et gëtt an et ka jiddereen et selwer probéieren: eis Stëmm. Wat ee mat senger Stëmm alles ka fäerdegbréngen, dat beweist den Ament de Festival A CAPE'LLA am CAPE zu Ettelbréck. Wéi dat kléngt a wéi stëmmeg dat ass, dovunner erzielt eis den Direkter Carl Adalsteinsson, deen zënter 4 Joer den Toun am Centre des Arts Pluriels ugëtt.":