Wien un d'Familienduell denkt, denkt un de Werner Schulze-Erdel. 10 Deeg ier op RTL Télé Lëtzebuerg de Famillen-Duell op Lëtzebuergesch start, schwätze mer mam Kult-Moderator iwwer ronn 2700 Episode Familienduell, déi hie moderéiert huet awer och iwwert säi Wee an den däitsche Medien an déi rezent Evolutioun vun der Tëlee.



FAMILLIENDUELL: Eng Woch laang gouf um Kierchbierg am grousse Studio d'Dekoratioun vun der Show opgebaut. Hei sinn déi éischt exklusiv Fotoe vum fonkelneie Set.



De Werner Schulze-Erdel ass um Freideg den Owend dann och Invité am Live! Planet People op RTL Télé Lëtzebuerg.



