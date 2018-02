Radio - Freides-Invité: Diane Tobes an Alexis Juncosa (16.02.2018) Kultur, Gesellschaft a Liewen - all Freideg an der Mëttesstonn.

Ee Filmfestival jot deen aneren, och wa se zu Berlin nach amgaange sinn de gëllene Bier ze sichen, fänkt an enger Woch och de Lëtzebuerger Filmfestival un, an dee ka sech a Punkto Qualitéit duerchaus weisen. Dat fänkt mam oscarnominéierten Ouverturesfilm "The Breadwinner" un an hält mam President vum Jury, dem kanadesche Realisateur Atom Egoyan op.



Wéi kritt een esou en Evenement opgebaut? Wéi vill Stonnen Organisatioun ginn drop a wéi kritt een héichkaräteg Filmer an d'Competitioun.



Radio - Freides-Invité: Diane Tobes an Alexis Juncosa





"De Freides-Invité": All Freideg an der Mëttesstonn vun 12 bis 13 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu (Audio a Video). An duerno och am Replay op RTL.lu (Audio a Video).