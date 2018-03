"Hit me one more time" ass den Titel vun enger Ausstellung mat Fotoe vum Patrick Galbats.

An de leschte Méint war hie vill an Ungarn ënnerwee, do wou hien och selwer Wuerzelen huet. Intresséiert huet hie sech vrun allem fir déi historesch-sozial-politesch Situatioun, sou wéi e se unhand vun der Literatur kennegeléiert huet a fir nei Grenzen, déi op alle méigleche Plazen ze fanne sinn. D'Begeeschterung fir dat festzehalen, wat an der Natur an a sengem Entourage geschitt, huet de Patrick Galbats bal vu Klengem un.Iwwer Fotografie, iwwer d'Expo am CNA a firwat se heescht wéi se heescht, doriwwer geet Rieds dës Woch mam Freides Invité.



