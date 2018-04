Mä dat maachen och seng Tableauen. De Moler, deen aus dem Graffity kënnt, weist an den aktuelle Wierker, datt hien och de Pinsel an de Grapp hëlt. An dacks kommen déi zwee Genren zesummen op eng Toile. Zënter e puer Joer huet den Eric Mangen, deen niewebäi awer och Wiert ass, decidéiert eleng vun a fir seng Konscht ze liewen. Am Summer war e mat sengem Feierläscher an der Abtei Neimënster, lo weist e seng ganz rezent Wierker an der Galerie Valerius. Wat soll den Titel vun der Expo a wisou sinn "turquoise" a "rosa" wichteg a senger Molerei?":