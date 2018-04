© Jean-Paul Frisch

An iwwerall! Bei der Aarbecht, an der Schoul, doheem awer och op der Musekbühn an do huet d'Diane Frisch sech en extrae Rock-Genre erausgesicht, dee besonnesch visuell opfält duerch vill Gothic Elementer. Mat hirer Band Shadowhispers trëtt si reegelméisseg op an nächst Woch gëtt et eng Shadowsnight mat souguer Workshope fir Kanner.":