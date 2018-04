Lescht Joer war et Uecht, dëst Joer ass et Lankelz, ëmmer ass et Esch an ëmmer stellen eng ganz Rutsch vu Kënschtler mateneen aus.

Souzesoen eng Rise-Galerie an a ronderëm aalt Gemaier. Lescht Joer scho war d'Chiara Dahlem do an och dëst Joer mécht d'Kënschtlerin nees mat. Mat hire Virléiften fir all méiglech Forme vu Konscht: Molerei, Graffiti, Installatioun a fir grouss a faarweg Wierker, huet si sech an de leschten zwee Joer richteg installéiert op der Schläifmillen an an der Konschtzeen. An eng richteg Kréinung fir hir Aarbecht gouf et esouguer lescht Joer beim Besuch vun der Herzogin Kate zu Lëtzebuerg.":