Um Kierchbierg um provisoresche Jean-Monnet-Gebai, an der Europaschoul zu Mamer oder och am Cercle Cité. An op enger ganz prestigiéiser Plaz an zwar am MOMA zu New York. Den Ament kann ee Wierker vum Paul Kirps awer och an der Galerie Nosbaum-Reding kucke goen. De Paul Kirps ass dës Woch eise Freides-Invité.":