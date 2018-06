De Phenomen vum Liicht an all sengen diverse Facetten huet de Marc Wilwert a senge Kreatiounen nach ëmmer faszinéiert an iwwert all déi Jore begleet.

© Mike Lenertz

Zu Köln weist de Lëtzebuerger Fotograf d'nächst Woch an enger Expo säin Hommage un d'Luucht, enger Matière, déi een net upake kann an un dräi Persoune mat Albinismus. An haut de Mëtten, kuerz no 12, ass de Marc Wilwert an deem Kontext eise Freides-Invité.":