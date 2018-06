Et gëtt e schonn zënter 65 Joer, deemools haten e puer Wëlzer d'Iddi vun engem Festival. Mam Theaterstéck "Jedermann" ass alles ugaangen an duerno ass de Wolzer Festival weider gewuess. Lescht Joer krut en e Lifting fir sech der Zäit unzepassen. Gebuede gëtt eng Programmatioun, déi e Crossover ass vu verschiddene Stiler an déi international, national a lokal Kënschtler an Associatiounen zesummebréngt. Dëst Joer begéint een Akkrobatik, Jazz, World Music, Kannertheater, eng Oper, awer och eng Kombi aus Neo-Klassik, Jazz an Electro. Responsabel fir d'Programmatioun sinn d'Elvira Mittheis an de Marc Scheer, déi lescht Joer hir éischt Erfarunge gesammelt hunn an elo déi zweet Editioun lancéieren.":