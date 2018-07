Zënter 2000 gëtt et zu Gréiwemaacher de Kulturhuef an zënter dësem Dënschdeg huet dee sech ganz nei erausgefiizt.

© Photo Design

D'Monika Jakobs an d'Presidentin vun der asbl Kulturhuef Liane Felten © Photo Design

Besonnesch déi permanent Ausstellung iwwer d'Geschicht vum Buchdrock krut eng nei aktualiséiert Versioun. Et gëtt awer och en neie Musée-Shop, et kann een nach ëmmer an de Kino goen, an d'Expo iwwer d'Spillkaarten oder einfach eppes iessen an drénken an de Bistrot. Zënter 13 Joer ass d'Monika Jakobs Directrice vum Kulturhuef a si kennt hiert Haus vu bannen a baussen. Wat d'Roll vum Kulturhuef ass a wéi e sech elo presentéiert, doriwwer schwätze mer dës Woch mat der Freides Invitée Monika Jakobs, awer och mat der Presidentin vun der asbl Kulturhuef Liane Felten.":