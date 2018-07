© Sven Becker

Do kann een d'Finale vun der Futtball-Weltmeeschterschaft op eng ganz decaléiert Manéier materliewen an et kann ee Mini-Golf op ganz besonnesch artistesche Bunne spillen. An och soss hu se do vill wëlles iwwert de Summer, well et heescht nees Congés annulés.Ob dat och de Fall ass fir den Direkter, dat gi mer e Freideg an der Mëttesstonn gewuer, well de Steph Meyers ass dës Woch de Freides Invité. Do geet awer och Rieds vun der neier Saison a vun den éischten zwee Joer un der Spëtzt vun de Rotonden.":