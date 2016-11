Freides-Invitéen: Déi ierfgroussherzoglech Koppel am Studio (25.11.2016) Den Ierfgroussherzog Guillaume an d'Ierfgroussherzogin Stéphanie hu mam Christiane Kremer iwwert d'Ausstellung "De Mains de Maître" geschwat.

Freides-Invité 1/3: Ierfgroussherzoglech Koppel



Eng 60 Wierker goufen dofir vun engem Jury ausgewielt. D'Initiativ, fir d'Handwierk an d'Konschthandwierk esou an de Mëttelpunkt ze setzen, koum vun der ierfgroussherzoglecher Koppel.Firwat hinnen d'Handwierk sou um Häerz leit, hunn eis de Prënz Guillaume an d'Prinzessin Stéphanie dëse Freideg an der Mëttesstonn erzielt. Do koum och den Direkter vun der Chambre des Métiers Tom Wirion zu Wuert.

Freides-Invité 2/3: Ierfgroussherzoglech Koppel