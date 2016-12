© pressphoto

E Mann a säin Instrument, déi Symbios klappt perfekt beim André Mergenthaler, deen zënter Joren zu den gréisste Virtuosen zielt, déi mer am Land hunn. Solo, am Ensembel, am Film, op der Theaterbühn, den Cello vum André Mergenthaler fënnt ëmmer de richtegen Toun. E Samschdeg stellt en an der KUFA seng nei Cello Loops vir. Dës Woch ass den André Mergenthaler eise Freides Invité. Eleng ouni Instrument, awer mat vill Musek.