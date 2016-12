Do aktiv ginn, wou eng Hand muss ugepaakt ginn an dat mat Energie an Engagement ...

© Steve Eastwood

... dat passt op d'Marianne Donven, déi zënter der Tsunami-Katastroph ëmmer erëm op humanitärem Plang aktiv ass. Laang Zäit an der Coopératioun fir den Ausseministère an elo fir d'Rout Kräiz mat ënner anerem dem Projet Hariko, dee Jonken an Artisten eng Plaz bitt, fir zesummen ze schaffen a sech auszetauschen. Doriwwer eraus engagéiert d'Marianne Donven sech och privat an der Flüchtlingshëllef mam Projet "Oppent Haus".