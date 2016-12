Direkt zwee Kënschtler sinn dëse Freideg Mëtteg op Besuch am Studio.

D'Sängerin Sascha Ley an de Createur vum Atelier Paradiso zu Beetebuerg, de Mathieu Lebrun. Zesumme féiere si aktuell zu Beetebuerg hir Performance "Das Lied der Schneekönigin" op, déi sech um Hans Christian Andersen sengem Mäerche vun der Schnéikinnigin aus dem 19. Joerhonnert inspiréiert.Hir gemeinsam Performance, den Atelier Paradiso als nei Raimlechkeet fir kulturell Aktivitéiten an d'Pläng vu béide Kënschtler fir 2017 sinn eis Sujeten an der Freides Mëttesstonn.