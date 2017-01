D'Denise a Fons Ruppert hunn déi 16 Programmer vum Kabarets-Ensembel Peffermillchen an engem Buch dokumentéiert.

© Roland Fritz

© Roland Fritz

Den onvergiessenen Tunn Deutsch huet an den 1970er Joren seng Theaterpassioun gär un anerer weidervermëttelt, dozou huet och den Ensembel vum Rido Gaasperech gehéiert, bei dem d'Denise an de Fons Ruppert aktiv waren. D'Begeeschterung ass vun der Theater- op d'Kabarets-Bühn gesprongen an 1989 ass de Kabarets-Ensembel Peffermillche gegrënnt ginn. Bis 2014 koume 16 Programmer mat literareschen, gesellschaftskriteschen a politesch aktuellen Themen op d'Bühn.