... d'Lëscht vun de Filmer vum Andy Bausch ass laang, ob Fiktioun, Documentaire oder Tëleefilm, de Realisateur huet seng Plaz sécher an der Lëtzebuerger Filmzeen mat sengem ganz eegene Genre. A mat sengen Acteuren, mat deenen hien elo an den Alter komm ass an an d'Altersheim.... "Rusty boys" heescht seng nei Produktioun iwwer déi mer mam Andy Bausch als Freides Invité dës Woch schwätzen.