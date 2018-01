Heiansdo geet een an de Kino, heiansdo fiert een Auto, heiansdo léisst ee kachen, heiansdo geet een an d'Vakanz, heiansdo kuckt ee Sport an heiansdo mécht een es och...



An der Weekend-Ronn maache mer alles beieneen, de Film vun der Woch krut 4 Golden Globes an heescht "Billboards outside ebbing Missouri". Mir fueren elektresch, léiere Lëtzebuergesch an huelen Iech mat op de Cyclocross. D'Vakanzfoire mécht hir Box op, de Kach preparéiert Liichtes fir unzefänken an och soss bleift Dir fit an der Weekend-Ronn.



Heiansdo? Neen, all Samschdeg tëscht 10 an 12 hei op RTL.





RTL-Weekend vum 13.1.18