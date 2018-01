© Eric Steichen/RTL

Dëse Samschdeg verjoe mer dat Däischtert aus dem Dag



Dofir si mer siichtbar fir méi Sécherheet op der Strooss a kucken anengems wat den Autofestival brénge wäert.



Mir maachen eppes géint de Wanterblues an de Kach probéiert, kreativ an der Wanterkichen ze ginn.



Fir ee Veräin ass de Weekend souwisou en Highlight - Hueschtert-Foulscht steet an der Dëschtennisfinale.



Mir loossen eis verzaubere vun enger glasklorer Stëmm.



A kucken no, wéi de Matt Damon am Kino kleng gëtt ...



Et gëtt hell bei eis e Samschdeg tëscht 10 an 12 an der RTL-Weekendronn.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.