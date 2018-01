Jemp Thilges, Christiane Kremer, Mike Fandel, Christian Schmit

Bocuse, Spielberg, Streep, Hanks, d'Affiche vun den Nimm, déi am Mëttelpunkt an der Weekendronn stinn, ass éischt Garde. Iwwer de Film vun der Woch "The Post" bis bei déi weltberümte Plate vum franséische Starkach, zerwéiere mir en Top-Menü.

En aneren Numm huet an der Woch Suerge gemaach, dee vum Jeff Strasser, wéi geet et him a wéi ustrengend ass esou en Trainerjob, dat froe mer een, deen et muss wëssen: den zukünftegen FLF-Trainer Manu Cardoni.

Da geet et nach op den Autofestival a mir hu Besuch am Studio: de Maxime Bender kënnt mat sengem Saxophon an d'Weekendronn tëscht 10 an 12.



