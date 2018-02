Emissioun vum 27.2 mam Christiane Kremer, Mike Fandel, Manu Cardoni, David Albert a Jemp Thilges.

Och scho genéitscht oder gehouscht oder komplett flaachgefall--- d'Gripp schéngt Lëtzebuerg voll am Grëff ze hunn

Wat kann een dergéint maachen, wéi schützt ee sech am beschten? E Samschdeg kënnt den Dokter laanscht an d'Weekendronn.

De Kach bréngt déi néideg Vitaminne mat, de Film vun der Woch "Shape of water" seng 13 Oscar-Nominatiounen

Ausserdeem spille mer Volleyball, probéiere mat Äerdgas ze fueren an iech ze maquilléieren ...



Keng Emissioun fir sech ofzeschminken - d'Weekendronn um Samschdeg tëscht 10 an 12.



