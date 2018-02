Dëse Samschdeg de Moie kucke mir mat wéi vill Zockergeschier d'Ieselen aus der Sauerstad sech op hir Kavalkad preparéieren.



Popcorn dierf net feelen beim Animatiounsfilm "Early Man".



Wéi een am beschte faascht ouni no Äschermëttwoch vum Fleesch ze falen, froe mer de Kach an der Ronn.



Auto vun der Woch ass de BMW 6er Gran Turismo, eng luxuriéis Familljekëscht, et gëtt dat Neist vun de Räichen a Schéinen, a mam Marc Girardelli schwätze mer awer och iwwer d'olympesch Wanterspiller vu Pyeongchang,



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.