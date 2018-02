Alles wat Iech bei engem äisege Weekend an de Sënn kennt hate mer dëse Samschdeg de Moien derbäi.



Am Film vun der Woch goung et mat I, Tonya op d'Äis. Mir sinn eis waarmgelaf fir den Euro-Cross vum Celtic, de Joel Schäefer huet Risotto an alle Formen zerwéiert, den Toni Tintinger invitéiert op e Benefizdinner fir d'Kannerduerf vu Miersch an den Tandem vum Automag vun der Tëlee, deen een elo am XXL gesäit.



Lauschtert déi hëtzeg Ronn um Samschdeg:





RTL-Weekend vum 24.2.18