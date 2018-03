Ëmmer samschdes vun 10 bis 12 Auer eng nei Ronn, mat Kachen, Kino, Auto, villen Invitéen an aktuellen Themen.

RTL-Weekend mam Christiane Kremer



Sport ass och Medizin,Kino ass och GefillKachen ass och KonschtAuto ass och GeschichtVintage ass och LifestyleE Samschdeg de Moie hu mer all Genren duerchernee gemëscht:Mir hunn eng Brittzopp zerwéiert, hunn eis de Film "Breathe" am Kino ugekuckt, hunn Iech mat an den Autosmusée "Zylinderhaus" geholl, op de Salon du Vintage a hunn Iech d'Federatioun FLASS virgestallt...