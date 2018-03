VIDEO: De Livestream aus dem Studio.

Wéi gesinn déi neisten Autosmodeller aus? Zu Genf gi se gewisen a mir ware se scho kucken.



Wat sinn déi intressant Tourismus-Plazen den Ament? Zu Berlin si se all beieneen a mir schalte live dohinner.



De Film vun der Woch leeft wuel net am Kino, mä krut en Oscar als beschten Documentaire, "Icarus" beschäftegt sech mam Doping am Sport...



An da presentéiere mer Iech nach dem Thierry Mersch säin neien Album an de Kannertheater "Arielle, eng Nix gëtt grouss" vun der Artistekëscht vu Käl...



Näischt vergiess? A dach: et ass Bretzelssonndeg a fir datt Dir se net vergiesst, schwätze mer och doriwwer.



An der Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... op Radio Lëtzebuerg an op RTL.lu!



