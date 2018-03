Dëse Samschdeg gëtt gréng, well mir feieren d'Patricken an domadder och d'iresch Insel an hir Traditioun a Musek...



Da maache mer nach e laangen Tour iwwer d'Panamericana, eent vun de längste Stroossennetzwierker a Mëttelamerika



Mir ginn Iech gudde Rot, wéi der gesond a gutt Iesse kënnt mat op d'Aarbecht huelen



Zweemol Steesel-Etzella - d'Basketfinallen bei den Dammen an Hären huele mer ënnert d'Lupp



An da kréie mer nach Besuch vun dëser Damm: Lara Croft. De Film vun der Woch ass "Tomb Raider"



Spannend, abenteurlech, gesond a gréng dat ass d'Weekendronn um Samschdeg tëscht 10 an 12.



An der Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... op Radio Lëtzebuerg an op RTL.lu!



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.