Benevolat kann een net héich genuch aschätzen, a ville Beräicher, an och am Sport. De Benevolat vum Joer Jeannot Kaiser ass Invité

E Sonndeg ass den Optakt vun der neie Formel 1 Saison mam grousse Präis vun Australien... Wat bréngt d'Saison un Neiem an huet de Lewis Hamilton all Chance säin Titel ze verdeedegen?

Enn Abrëll kënnt de franséischen Acteur Gérard Dépardieu mat engem extrae Programm an d'Philharmonie, hie séngt "Barbara" an och de Film vun der Woch ass eng franséisch Produktioun: "La prière".

An endlech dierft och déi éischt frësch Zalot vun der Saison wuessen.. et gëtt Bettseeschesch-Zalot e Samschdeg tëscht 10 an 12.



