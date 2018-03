D'Weekend-Ronn ass gutt gefëllt an am Studio bleift kee Stull eidel:

mir schwätzen iwwer de Vëlo, déi nei Regelen an d'Vëlosschoul,

mir stellen e Péckvillche vir, deen a ganz besonneschen artisteschen Hänn war,

mir bréngen e besonnesche Ingwer-Goût an d'Kichen,

mir schalten op Muneref bei de Jeff Strasser Cup,

mir lauschtere Radio a Musek am Auto

a kucken "Ready Player One" als Film vun der Woch.

Den RTL Weekend: eng faarweg Ouschter-Emissioun.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.