Wéini soll ee sech trennen? Vu sengem Auto! Dës existenziell Fro probéiere mer ze beäntweren

Lescht Joer war de Frank Schleck zefridden, wéi seng Cyclisten beim Gran Fondo ukomm sinn.

Dofir coacht hien och dëst Joer nees Hobby-Cyclisten a verréit eis, wéi dat geet...

Mir schalte kuerz bis op d'Dog-Expo

a këmmeren eis och nach ëm dat wäisst Gold, well d'Spargelen hunn endlech nees Saison.

An am Kino gëtt et e Begriefnes.... "The death of Stalin"

An iwwer wat et soss nach ze schwätzen an ze klaatsche gëtt, héiert der an der Weekendronn um Samschdeg tëscht 10 an 12.



