E Samschdeg huele mer iech mat op den Tour- net fir ze tuten, mä fir ze liesen.

Zu Beetebuerg steet geschwënn nees alles am Zeechen vun der Literatur mat Liesungen, Buch-Events an dem Prix Laurence fir jonk Auteuren..

Da klamme mer awer och op den Trakter,

versichen eis un enger Sauce Hollandaise,

probéiere japanesch ze verstoen, well de Film vun der Woch "The Third Murder" kënnt vun do.

A këmmeren eis och ëm eist Ausgesinn!

Fir datt et eng "schéin" Emissioun gëtt, d'Weekendronn e Samschdeg tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.