© RTL.lu

D'lescht Woch hat d'Weekend-Ronn Paus an och dës Woch maache mir eng Paus an der Emissioun, well Pause si wichteg am Sport, seet de Sportwëssenschaftler Ingo Froböse. Doriwwer gëtt et sou munches ze soen.



Mir huelen Iech och nach mat op eng Mini-Mini-Croisière tëscht Waasserbëlleg an Oberbillig.



De Film vun der Woch kënnt aus Däitschland an heescht "Transit".



De Kach zaubert mat Spinat an der Kichen an den Dokter këmmert sech ëm den Heeschnapp.



Gesondheet! wënscht d'RTL-Weekendronn dëse Samschdeg tëscht 10 an 12.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.