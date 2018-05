E Samschdeg huele mer eis gutt Zäit fir d'Iessen, well et gëtt kee Fast Food, mä Slow Food zerwéiert.

Mir schwätzen iwwer eng ongewinnte Success Story, déi am Escher Theater programméiert ass, stellen e ganz besonnesche Sammler vir, dee Prospekter a Modell-Autoe sammelt a ginn an de Kino Gutland kucken.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg - et gëtt näischt Gewéinleches tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.