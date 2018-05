Marathon oder Eurovision Song Contest? Mir brauchen eis dëse Samschdeg net z'entscheeden, mä schwätzen iwwer béides mam 85 Joer ale Josy Simon, dee selwer matleeft, an dem Monique Melsen, déi Lëtzebuerg viru 47 Joer zu Dublin Lëtzebuerg vertrueden huet.



Rieds geet iwwer de spueneschen Ouverturesfilm vu Cannes mam Penelope Cruz a Xavier Bardem, deen och schonn zu Lëtzebuerg gewise gëtt.



Dieselverbuet an Däitschland, mir kachen mat Kraider a maachen eng Partie Boule wéi a Südfrankräich.



Bei eis leeft näischt fort, mir bleiwen drun, wéi all Samschdeg vun 10 bis 12 Auer.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.