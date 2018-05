Zu London ass e Samschdeg Ausnahmezoustand- den Harry an d'Meghan gi bestuet a mir wëllen alles driwwer wëssen.

Dofir suivéiere mer déi éischt Biller vrun der grousser Zeremonie, ënnerhalen eis mat enger Englännerin, déi scho laang zu Lëtzebuerg lieft an de Kach zerwéiert typesch britesch.

Ausserdeem ginn et Live-Impressiounen vun der Rallye Portugal an déi lescht Informatioune vum Filmfestival vu Cannes.

A mir kucke schonn no vir op en anert Risen-Event: d'Fussballweltmeeschterschaft, déi jo scho mat de Panini-Biller lancéiert ass.

Mir sinn iwwerall wou eng leeft an der Weekend-Ronn e Samschdeg tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg