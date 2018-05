Wien ass déi bescht Veräinsekipp an Europa? Liverpool oder de Real, e Samschdeg den Owend wësse mer et a mir woe schonn am Virfeld e Pronostic.



De Film vun der Woch ass dat lescht Wierk aus der Star-Wars-Saga ronderëm den Han Solo ...



Am Automag feiere mer e Kult-Gefier: D'2CV kritt 70 Joer an de Kuch fir derbäi ass eng Zitrounen-Taart.



Fir de Rescht si mer vill ënnerwee mam Fränk Schleck beim Gran Fondo, op der Architektur-Biennale zu Venedeg an ...



Reest mat eis e Samschdeg an der Weekend-Ronn tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.