© Andy Brücker

Den Tour de Luxembourg fiert duerch d'Land a mir fueren um Ufank vun der 3. Etapp e Stéck mat.



De Film vun der Woch ass eng dramatesch-authentesch Geschicht iwwer eng Fligerentféierung am Joer 1976.



Mir gratuléiere fir de 40. Gebuertsdag vun den Amis du Chant.



Preparéiere verschidde Quichen als Menü, testen en neien Auto a spillen emol eemol anescht Golf nom Motto Rockandhole!



D'RTL-Weekendronn gëtt Gas e Samschdeg tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.