Samschdes ass Maart an der Stad- en traditionelle Rendez-vous, dee mir och net wëlle verpassen an der Weekend-Ronn. Mir bidden nëmmen dat Bescht un, fir gutt a gesond ze kafen an ze kachen.



Ausserdeem hu mer d'Désirée Nosbusch an den André Mergenthaler an der Emissioun, déi kuerz virun der Première iwwer hir Produktioun am Kasemattentheater schwätzen



De Film vun der Woch geet bei Risebéischten an den Jurassic Park.



An dann ass et de leschte rouege Weekend virum grousse Futtball-Event, och dat ass en Thema um Samschdeg Moien, souguer am Automag.



De Samschdeg Moien op RTL- et dréit ronn tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg