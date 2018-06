Guatemala an Hawaii - zwou Plazen op der Welt, déi duerch d'Aktivitéit vu Vulkaner grad an der Aktualitéit stinn. Wat geschitt do genee a wéi ass et iwwerhaapt an eise Géigenden- mir hunn e Vulkanolog am Studio.



Konscht hëlleft heelen oder Art2Cure- eng Aktioun, déi an de leschte 4 Joer ëmmer méi grouss ginn ass a souguer bis op New York war, stelle mer vir.



Ausserdeem gi mer an de Kino fir déi weiblech Versioun vun der Gangster-Komedie Ocean's 8.

Mir kache Gebeess an feieren de gudden ale VW-Käfer.

Explosiv, engagéiert a motivéiert - d'RTL Weekendronn um Samschdeg tëscht hallwer 11 an 12.



