Dëse Samschdeg gesi mer duebel, mat eisem Film vun der Woch "The Incredibles" 2

Mir hunn och direkt zwou Reesen, eng mam Camper an Europa an eng Famill op Weltrees, mat dobäi.



Servéiert ginn „écrevisses à pattes rouges“ an « écrevisses à pattes blanches ». Mir interesséiere eis fir Foire Agricole zu Ettelbréck, a mam Yaya an Just Eric feiere mer den éischte Gebuertsdag vun RTL you.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.