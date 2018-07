E Sportsevenement léist dat anert of - d'Futtballweltmeeschterschaft a Russland steiert esou lues op hiren Héichpunkt lass an a Frankräich preparéiert sech alles op den Tour de France zu Noirmoutier-en-l'île an der Vendée, do, wou de Bob Jungels am rout-wäiss-bloe Maillot un den Depart geet.



Mir maachen de Point e puer Stonnen ier et lass geet ... a kucken awer och an d'Geschicht vun der Grande Boucle an op den eenzege Portugis, dee bis haut de Maillot Jaune gedroen huet: Iwwer den Acacio da Silva koum elo e Buch eraus. Och mam Automag bleiwe mer a Frankräich a ginn an en Autosmusée an d'Camargue. De Film vun der Woch heescht "Sicario - Day of the soldado" an et gëtt Glace ... an der RTL-Weekend-Ronn e Samschdeg tëscht 10 an 12.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



