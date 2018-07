Mir kommen net derlaanscht, déi lescht Weekend-Ronn vun der Saison huet e franséische Flair: et ass de 14 Juillet, den Tour de France huet scho seng 8. Etapp an déi franséisch Fussballnationalekipp steet an der Finall vun der Futtballweltmeeschterschaft. Kloer, datt dat Theme sinn an och franséische Kascht op den Dësch kënnt.



Mä och déi kroatesch Passiounen a Gewunnechte kommen zu Sprooch, ëmmerhin steet Kroatien fir d'éischte Kéier an enger WM-Finall.



D'Finall vun der Coupe Scolaire, déi war leschte Sonndeg a wien do gewonnen huet, gi mer och gewuer..



Am Kino spillt d'Charlize Theron eng iwwerfuerdert Mamm am Film "Tully".

An et gi "Rouse vu Lëtzebuerg". An der Weekend-Ronn um Samschdeg tëscht 10 an 12.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.