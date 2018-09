Virun der grousser politescher Table ronde hu mer 2 Stonnen Zäit fir Dikrech besser kennenzeléieren. Mir gi gewuer wat et mam Iesel op sech huet a mam Béier, wéi de Kuddelfleck hei zerwéiert gëtt oder datt den éischte Stärerestaurant hei am Land zu Dikrech war. Ausserdeem geet Rieds iwwer Autoen am Musée, iwwer Al-Dikrech, iwwer den neie Kino Scala an de Film vun der Woch "Blackkklansman" a vläicht gi mer och nach gedrillt.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.