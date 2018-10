"Cool Feet" sinn nees do a lauden hire ronnen Anniversaire an.



An der RTL-Weekend-Ronn dës Kéier geet och rieds vun der Nuit des musées.



Mir schwätzen iwwer d'Performancen am Lëtzebuerger Rugby, verroden, firwat et eng Schweesshondstatioun gëtt, an am Kino leeft den drëtten Deel vum Johnny English mam Rowan Atkinson.



Dee klenge Beschass vun der Woch feelt net an opgedëscht gi gutt Mäifelcher aus der Wëld-Kichen.



LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren.



D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.