De Summer wëll einfach net goen, och den Oktober huet nach Rekordtemperaturen! Wat maachen dann d'Zuchvullen, bleiwen déi och méi laang? Déi Fro stelle mer ë.a. dës Woch an der Weekend-Ronn.

Aner Fro: wat maache mer mat de villen Äppel, déi de waarmen Hierscht bruecht huet? De Kach weess Bescheed

Mam Automag gi mer schonn op de Kierfecht an zwar en Autokierfecht a Schweden.

"First Man", den éischte Mann um Mound ass am Kino, an d'Makadammen schwätzen iwwer hir Première vun "Alles Féik oder wat?"

D'Weekend-Ronn um Samschdeg de Moien ... all Samschdeg tëscht 10 an 12 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Stream op RTL.lu, wou et duerno och de Replay gëtt.